Associazione Nazionale Carabinieri al triangolare di calcio a 5 per la LEGALITA’

L’evento è stato organizzato nell’ambito del progetto educativo “Viaggio nella Legalità”, promosso dal presidente della Cooperativa Sociale “Arcobaleno 2013” di Sommatino la Dott.ssa Rosanna Failla in Collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri di Sommatino, e si è disputato il 16 luglio 2021 in un clima cordiale e amichevole nel campetto di Calcio a 5 di Campobello di Licata.

Il Triangolare, arbitrato dal signor Travali Salvatore, dal titolo “Sport e Legalità”, ha visto in campo i ragazzi della Società Cooperativa Arcobaleno 2013 di Sommatino, i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Sommatino e una rappresentanza della Stazione Carabinieri di Campobello di Licata. Ad avere la meglio, in campo sportivo, è stata la rappresentativa della Stazione Carabinieri di Campobello di Licata, ma in campo ha vinto soprattutto la legalità. L’obiettivo del progetto, infatti, è quello di contrastare il fenomeno delle devianze minorili e della violenza in genere. L’iniziativa, dichiara il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri Salvatore Longo, ha l’obiettivo di trasmettere ai giovani i valori tipici dello sport come il rispetto delle regole e dell’avversario.

Presente all’evento il rappresentante della Misericordia di Campobello di Licata Carmelo Mistretta, l’Assessore allo Sport, Istruzione e Sanità del Comune di Sommatino Angela Cocita, che nel portare i saluti del Sindaco di Sommatino Elisa Carbone, ha ringraziato il Sindaco di Campobello di Licata Giovanni Picone, per l’ospitalità data all’evento, la Società Cooperativa Arcobaleno 2013, l’Associazione Nazionale Carabinieri, la rappresentanza della Stazione Carabinieri di Campobello di Licata e la Misericordia di Campobello di Licata per la loro sensibilità dimostrata.

L’Assessore Cocita ha ribadito con fermezza l’importanza della Legalità, augurando ai giovani presenti di fare propri tali valori. Anche il Comandante della Stazione del Carabinieri di Campobello di Licata Luogotenente Luca Vitobello ha spronato i giovani della Cooperativa Sociale Arcobaleno 2013 ad approfittare dell’opportunità loro concessa per il loro reinserimento sociale. Infine la Dott.ssa Rosanna Failla, presidente della Cooperativa Arcobaleno 2013, ha ringraziato tutti per la buona riuscita dell’evento e per aver contribuito a trasmettere ai giovani i valori della legalità. Al termine del triangolare il Presidente della ANC Salvatore Longo ha nuovamente ringraziato il Sindaco di Campobello di Licata Giovanni Picone per la disponibilità ad ospitare l’evento, il gestore del campetto Giovanni Falsone, l’arbitro Salvatore Travali, il responsabile del Sevizio Civile della Misericordia di Campobello di Licata Carmelo Mistretta, e ha consegnato una targa ricordo alla Cooperativa Arcobaleno 2013, alla rappresentanza del Comando Stazione Carabinieri di Campobello di Licata e alla Misericordia. Infine ha donato un omaggio floreale all’Assessore del Comune di Sommatino Angela Cocita, la quale è scesa in campo anche come calciatrice.