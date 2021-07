Auto in fiamme a Licata: indagini in corso

Notte di fuoco a Licata dove un’auto parcheggiata in Corso Italia è andata in fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corso Argentina.

I pompieri hanno lavorato per circa un’ora per poi avere la meglio sul rogo che ha pesantemente danneggiato la parte anteriore dell’utilitaria. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e per avviare attività di indagine al fine di comprendere la natura del rogo.