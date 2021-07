Bruciano auto di avvocato: altri due arresti a Canicattì

Altri due arresti dei carabinieri della Compagnia di Caltanissetta, coordinati dalla procura, in relazione all’attentato incendiario del 18 gennaio 2020 ai danni di un legale, presso la sua abitazione di contrada Perito di Serradifalco. Si tratta di un uomo e di una donna. Le fiamme distrussero completamente la Peugeot 3008 di proprieta’ della famiglia del legale, coinvolgendo auna tettoia in legno sotto la quale si trovava la vettura e danneggiando anche un’Audi Q3. Il 17 giugno scorso e’ stato tratto in arresto l’esecutore materiale in concorso con altro soggetto che era rimasto ignoto. Adesso e’ stata fatta luce su ulteriori circostanze della vicenda ed e’ stata eseguita la misura della custodia cautelare in carcere a carico di due persone (una italiana e un romeno).

loading..