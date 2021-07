Campobello di Licata, Scuola: servizio mensa

L’Istituto comprensivo statale San Giovanni Bosco ha determinato di individuare la ditta aggiudicataria del servizio mensa, per l’importo di 8.400 euro. L’ apertura delle buste il 23 luglio prossimo, con inizio alle ore 9, presso l’ufficio del dirigente scolastico. Il gestore del servizio provvederà alla preparazione dei pasti presso il proprio centro di cottura e trasporto nonché alla distribuzione nella sala mensa all’istituto San Giovanni Bosco, in via Generale Cascino. Ne da notizia la dirigente della scuola Ornella Garraffo.

Giovanni Blanda

