Furti a Canicattì, ladri in azione in villetta e studio professionale

Un furto andato a segno e un altro non riuscito. E’ il bilancio di una notte in cui alcuni malviventi sono entrati in azione tra la periferia ed il centro di Canicattì. Nel primo episodio i ladri sono riusciti ad intrufolarsi, rompendo la serratura della porta, in una villetta. Hanno prima rovistato dappertutto prima di portarsi via una stufa in legno. Il proprietario di casa, un 66enne, ha sporto denuncia.

Il secondo episodio è avvenuto in uno studio di proprietà di un geometra cinquantenne. In questo caso i ladri hanno solo provato ad entrare ma non sono riusciti a forzare la porta e sono fuggiti.