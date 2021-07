Licata, violano misure anticovid: multati 4 locali

La Polizia di Stato di Licata ha notificato 4 sanzioni amministrative ai titolari di attività commerciali che non hanno fatto rispettare il divieto di antiassembramento. La predetta attività amministrativa segue l’intervento delle pattuglie del Commissariato di Polizia che la notte della decorsa domenica era intervenuta in una nota piazza ove insistono diverse attività commerciali perchè non veniva rispettato il distanziamento tra i moltissimi giovani presenti.

In quella occasione gli Agenti avevano pure sedato alcune risse tra ragazzi, con lancio di bottiglie all’indirizzo pure delle pattuglie intervenute, ed avevano intimato l’immediata chiusura delle attività commerciali per l’impossibilità di garantire il non assembramento di una moltitudine di giovani, alcuni in preda ai fumi dell’alcool. A seguito di dette sanzioni amministrative i titolari delle predette attività, che sono stati esortati ad una maggiore attenzione delle normative anticovid, saranno segnalati alla Prefettura per la prevista chiusura come conseguenza delle accertate violazioni