Vaccini al mare, postazioni in spiaggia per le somministrazioni delle dosi

Per aumentare il numero delle persone vaccinate, il sindaco di Priolo ha pensato di allestire delle postazioni al mare. A Marina di Priolo, dove c’è una spiaggia, ci saranno nel fine settimana camper e tende forniti di aria condizionata per evitare eccessive vampate di calore agli utenti.

“La campagna vaccinale è aperta a residenti e non residenti. L’iniziativa – dice il sindaco di Priolo, Pippo Gianni – si terrà ogni sabato e domenica del mese di luglio, dalle 9 alle 11 e dalle 17 alle 19, e nelle tre settimane di agosto, escluso Ferragosto. L’ufficio di Protezione Civile ha messo a disposizione camper e tenda forniti di aria condizionata, per garantire comforts e sicurezza. Per informazioni si potrà contattare il numero telefonico 331 6843037”.

Vaccini al centro commerciale

È iniziata ieri la campagna vaccinazione straordinaria al Centro commerciale Archimede in via Necropoli del Fusco, a Siracusa. “Abbiamo saputo di questa iniziativa che ci consentiva di vaccinarci con Pfizer o Moderna senza prenotazione e vicino casa – hanno commentato due amiche, le prime ad entrare nell’Unità mobile, Jennifer di 19 anni e Morena di 25 che ci hanno autorizzati a divulgare il loro nome – e ne abbiamo approfittato perché lo riteniamo importante. Tutti dobbiamo vaccinarci, per superare questo periodo così oscuro soprattutto per noi ragazzi”.