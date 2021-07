Caccamo eletto presidente di Sicindustria Caltanissetta

Gianfranco Caccamo è stato eletto presidente di Sicindustria Caltanissetta. Imprenditore nel campo delle costruzioni civili e industriali e delle bonifiche ambientali, fondatore nel 1999 della Icaro Ecology S.p.A., Caccamo dal 2019 è stato reggente della delegazione degli industriali nissena e dal 2020 alla guida ad interim di Enna.

“Semplificazione amministrativa, formazione, politiche attive mirando alla occupabilità e non alla occupazione”,questi tra i principali punti del programma di Caccamo che promuove “la cultura dello sviluppo superando la cultura del sussidio tramite la valorizzazione della tecnologia per non rimanere imbrigliati all’ideologia”. “Oggi si fa troppa retorica su temi cruciali” – continua Caccamo –“camminiamo ancora su una superficie scivolosa e non possiamo permetterci né di rimanere inermi, né di cadere. È fondamentale comprendere il presente mentre si costruisce un futuro differente. Abbiamo quindi il dovere di crederci: il rilancio del nostro territorio passa attraverso la caparbietà di chi vuol cambiare le cose e dare un futuro alle nuove generazioni”. Buon senso, approccio metodico, azioni concrete – queste le parole chiave del discorso di insediamento del Presidente Caccamo –“Combatteremo fino a che non sarà inutile combattere”.

Gianfranco Caccamo sarà affiancato dal vicepresidente con funzioni vicarie Ignazio Manduca (Elettrocostruzioni S.r.l.) e dal Consiglio di Delegazione composto da Pietro Fici, (Gruppo Campari); Orazio Scerra, (Ergo Meccanica S.r.l.); Stefano Terrana, (Gruppo Enel S.p.a.); Vincenzo Geraci, (Coedin S.p.A., Geraci Group S.p.A.); Carlo Montella, (Eni Rewind Spa), Emanuele Pintaudi, (Ditta trasporti Pintaudi). E poi, quattro gruppi di lavoro. Relazioni industriali: presieduto da Marco Cannarella, (Eco Rigen S.r.l).; Trasporti e infrastrutture, presieduto da Maurizio Damante, (G.S.E. S.r.l); New energy e sostenibilità: presieduto da .Francesco Franchi, (Ra.Ge. S.p.A., Gruppo Eni S.p.A).; Diversità e inclusione: Gioacchina di Cataldo, (FEEM, Gruppo Eni S.p.A). A Gianfranco Caccamo le congratulazioni di Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Sicilia, e di Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria.