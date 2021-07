Campobello di Licata, intervento di manutenzione Caserma Carabinieri

Su determina dirigenziale del Comune, Interventi di manutenzione urgente presso la caserma dei carabinieri. Affidamento alla ditta Idro Express, mille euro per la manutenzione e sicurezza della caldaia; affidamento alla ditta Flg, per la manutenzione degli infissi per 305 euro; affidamento alla ditta Mair, per la pitturazione e sistemazione della caserma per 3.538 euro. Il provvedimento al sindaco, segretario comune e servizi interni e finanziario.

Giovanni Blanda