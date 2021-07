Ladri in azione in casa vacanze a Mollarella: portati via tv color e attrezzi

Ladri in azione in una struttura turistica in contrada “Mollarella”, Licataa pochi passi dal mare. I protagonisti sono entrati in azione, approfittando del fatto che fosse vuota, e dell’assenza dei titolari.

Dopo aver disattivato lo sblocco del cancello principale, e dopo aver forzato una porta finestra, si sono introdotti all’interno dell’abitazione, e hanno portato via un tv color 55 pollici, documenti, una motosega, un trapano, un avvitatore, una cassetta porta attrezzi, contenenti diversi arnesi da lavoro.

E’ stato il proprietario a fare l’amara scoperta e a presentare una denuncia alla polizia di Stato di Agrigento. Gli investigatori hanno effettuato tutti i rilevamenti necessari per provare a risalire agli autori.