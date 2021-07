Precari Camere di Commercio siciliane, Mancuso chiede audizione all’ARS: “Entro l’anno si trovi soluzione per evitare tragiche conseguenze”

“Ho chiesto con estrema urgenza un’audizione in Commissione Bilancio all’Ars per trattare del problema dei precari delle Camere di Commercio siciliane. Solo a Caltanissetta sono più di 40. A Trapani una dozzina, così come a Enna, Agrigento e in tutte le realtà locali. I lavoratori sono contrattualizzati da decenni con tali forme di precariato, che di certo ledono la loro dignità. Ritengo opportuno che con l’aiuto degli assessorati competenti, si trovi una soluzione entro l’anno, per eliminare tale disagio, o peggio, trasformarlo in disoccupazione. Di questa storia, ciò che fa più rabbia è che le Camere di Commercio vanno avanti grazie solo a tale personale competente. Solo a Caltanissetta su 47 dipendenti in totale, 41 sono precari. Occorre dare loro serenità”. Lo riferisce il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso.

