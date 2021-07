Secondo nido di tartaruga marina a Porto Empedocle e Lampedusa

S econdo nido di tartaruga marina a Porto Empedocle. Alle mamme caretta-caretta piace affidarsi alle cure dei gestori degli stabilimenti balneari, ed è così che una di queste ha deposto le sue uova davanti al Lido Marinella, nella spiaggia di Porto Empedocle. Allertati dai volontari del WWF, che in modo sistematico pattugliano la costa empedoclina, sono intervenuti sul posto i soci WWF autorizzati dal Ministero dell’Ambiente per il Progetto Tartarughe, a stretto contatto con gli operatori del Life EuroTurtles WWF. Da Ferragosto in poi potranno schiudersi le uova del primo nido e dar vita allo spettacolo dell’armonia che le nascite suscitano in noi.

Altra tartaruga marina ha deposto le sue uova sulla piccola spiaggia di Cala Pisana. Il personale della Riserva Naturale, gestita da Legambiente Sicilia, ha provveduto a recintare e segnalare il nido, che resterà in incubazione per circa 60 giorni.

WWF e Legambiente invitano tutti i visitatori, operatori turistici e comunità locale a prendersi cura del nido, evitando di proiettare ombra in corrispondenza della camera delle uova e rispettando l’area recintata.