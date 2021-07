Accordo Comune-Licata Calcio: firmata convenzione affidamento Stadio “Dino Liotta“

Sancito l’accordo tra il Comune di Licata e l’ASD Licata Calcio per l’affidamento dello Stadio Comunale “Dino Liotta”.

Ad annunciarlo il Sindaco Giuseppe Galanti e il vice Sindaco Antonio Montana. Nell’Aula Consiliare del Palazzo di Città, alla presenza del Primo cittadino, della Giunta Municipale e del Dirigente Area Tecnica Paolo Puleo per il Comune di Licata, del vice presidente Dario Scimonelli seguito dal Dirigente Giorgio Peritore in rappresentanza dell’ASD Licata Calcio, è stata firmata la convenzione per la concessione dello Stadio Comunale di via Marocco.

In base alla convenzione approvata oggi con Deliberazione della Giunta Municipale n. 135, il Comune di Licata concede all’ASD Licata Calcio la gestione del “Dino Liotta” per 15 anni.

La società calcistica licatese, a titolo di compensazione del canone di concessione stabilito in € 38.069,17, si impegna a sponsorizzare mediante la scritta “Città di Licata” le maglie da gioco indossate dalle squadre nelle competizioni ufficiali regionali e il corredo sportivo (tuta e borsone) della prima squadra impegnata in campionato a carattere nazionale. L’ASD Licata Calcio, si impegna, inoltre, in iniziative rivolte ai cittadini meno abbienti secondo i criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale: 25 biglietti d’ingresso a stagione in gradinata e iscrizione di 15 giovani di età compresa tra gli 11 e i 17 anni nel settore giovanile. Stabilito, infine, sempre a titolo di compensazione del canone, la presenza di tesserati del Licata Calcio e la concessione del marchio della società in occasione diiniziative a carattere sociale a favore di soggetti diversamente abili e l’organizzazione di un triangolare aperto al pubblico denominato “Trofeo S. Angelo”, da svolgersi nel periodo dei festeggiamentidel Santo Patrono, coinvolgendo all’evento altre realtà calcistiche cittadine.