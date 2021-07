Crisi idrica, il sindaco Maniglia e il presidente Pagliaro incontrano Musumeci

Il presidente del Consiglio comunale di Racalmuto Sergio Pagliaro insieme al sindaco Vincenzo Maniglia incontreranno mercoledi 21 Luglio il Presidente della regione Siciliana On.Nello Musumeci, per cercare di trovare una soluzione della grave crisi idrica epocale che sta attraversando la provincia di Agrigento ed in particolare Racalmuto, alla luce delle ultime rivelazioni del commissario dimissionario della gestione commissariale idrica di Agrigento che fa fortemente preoccupare tutti, che dal 02 Agosto non ci sarà più acqua nei rubinetti dei comuni della provincia di Agrigento.

“I cittadini sono esasperati ormai da turni di erogazione che superano il mese e del costo eccessivo delle bollette, e nonostante ciò, il gestore del servizio idrico continua a vessare con ulteriori richieste di denaro con bollette a conguaglio i racalmutesi, al contempo, dichiara nella nota Pagliaro, chiederemo quale è l’iter per i rimborsi in favore dei cittadini racalmutesi dell’eccessivo costo delle tariffe (dichiarate illegittime in quanto troppo elevate, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa CGA) e del canone di depurazione, depuratore ad oggi sotto i riflettori della magistratura grazie all’importante attività di polizia giudiziaria svolta dai Carabinieri di Racalmuto coordinati dal comandante Costa e dal corpo di Polizia Municipale coordinati dal comandante Nicola Sferrazza, che dalle indagini condotte sembra non funzionasse, e inoltre le acque reflue svessano nel terreno con conseguente inquinamento delle falde acquifere, aggiungiamo anche, che i contatori dell’acqua delle case domestiche sono mal funzionanti sfavorevoli ai consumatori non in linea con le normative. Ci auguriamo di poter raggiungere il giusto risultato nell’incontro con il governatore Musumeci chiedendo di adoperarsi immediatamente per risolvere l’annoso problema idrico, con attivita’ incisive in tempi rapidi e anche con interventi straordinari, perché siamo in piena emergenza idrica, conclude Pagliaro,mettendo in campo tutte le risorse disponibili e se il caso avvalersi dell’aiuto dei Genio dell’Esercito con autobotte di acqua. Lotteremo fino alla fine in favore e nell’interesse dei cittadini e della nostra comunità per ridare dignità e rispetto ai racalmutesi.