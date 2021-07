Elezioni comunali, Pd no abolizione della doppia preferenza di genere

E’ stato approvato all’unanimità dalla segreteria provinciale del Pd di Palermo il documento a sostegno della parità di genere. A presentarlo è stato il Dipartimento Diritti e Politiche di genere dei Dem.

«Si tratta di una battaglia giusta eticamente, ma anche economicamente conveniente –spiega Rosario Filoramo, segretario provinciale del Pd di Palermo -. Oggi, più che mai, abbiamo bisogno che si liberino tutte le energie presenti nella società. Il Pd sarà pertanto capofila di un impegno politico che vedrà le migliori risorse femminili misurarsi nei prossimi appuntamenti elettorali. Noi siamo col futuro, gli altri ancora nel medioevo».

Ad esprimere soddisfazione è anche Aurora Ferreri, responsabile del Dipartimento Diritti e politiche di genere del Pd provinciale: «Si tratta di un documento, fortemente voluto dal mio dipartimento, il cui obiettivo è quello di favorire e sostenere la battaglia quotidiana per la parità di genere attraverso atti concreti, che vanno dall’attenzione alla parità di genere in tutte le iniziative promosse dal partito e nelle liste per le prossime elezioni amministrative e regionali, come anche la convocazione di assemblee di circolo dedicate al tema. Si tratta di una rivoluzione culturale che necessita, per la sua piena realizzazione, della sinergia non solo di tutti gli organi del partito, ma di donne e uomini convinti che la piena ripresa del nostro territorio passa anche dalla piena realizzazione sociale, economica e politica delle donne, le più colpite dalla crisi pandemica».

La pandemia ha –infatti- incrementato il divario fra uomini e donne. La maggior parte dei posti di lavoro andati perduti erano occupati da donne con contratti precari e stipendi più bassi.