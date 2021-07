In auto con cocaina: arrestato 25enne incensurato a Campobello di Licata

I carabinieri della Compagnia di Licata, agli ordini del capitano Francesco Lucarelli, hanno arrestato un venticinquenne incensurato del posto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. Il giovane, a bordo della sua Smart, è stato bloccato in territorio di Campobello di Licata dopo un breve inseguimento e trovato in possesso di 60 grammi di cocaina occultati nella biancheria intima.

I carabinieri hanno notato fin da subito un atteggiamento anomalo e hanno così deciso di perquisire auto e ragazzo. Nei guai anche un diciottenne che viaggiava insieme al ragazzo: in seguito a ulteriori controlli sono stati rinvenuti 10 grammi di marijuana nella sua abitazione. Per questo motivo è stato denunciato. Il 25enne si trova attualmente agli arresti domiciliari.