Ospedale di Lentini, lavori per 5 milioni per l’efficientamento energetico

Sono stati aggiudicati i lavori per l’efficientamento energetico dell’ospedale di Lentini per un ammontare di 5 milioni di euro.

Lo rende noto la direzione generale dell’Asp di Siracusa che indica gli interventi da realizzare: la sostituzione degli infissi di tutte le degenze, alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di 350kw, all’efficientamento dell’ impianto di climatizzazione, alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti con altri a LED a bassissimo consumo.

L’efficientamento dell’impianto di climatizzazione, che sarà raffreddato ad aria e non più ad acqua, risolverà l’atavico problema della carenza di risorse idriche estive

Le nomine

Si è, frattanto, conclusa la procedura di nomina dei nuovi direttori sanitario ed amministrativo: si trattari rispettivamente di Antonino Micale, già direttore facente funzioni del Distretto sanitario di Siracusa e direttore della Sanità Penitenziaria e di Vincenzo Cannavò, già direttore amministrativo facente funzioni in passato dello stesso presidio e di recente responsabile di Servizi territoriali.

Bando per 2 primari

Nel corso dell’anno, si sono concluse le procedure di selezione dei primari del Pronto Soccorso, di Terapia Intensiva, della Medicina Interna e della Pediatria e, a breve, come fa sapere l’Asp, sarà bandito il concorso per la nomina di un nuovo primario di Ostetricia e Ginecologia, nonché per il posto di chirurgo plastico per la Breast Unit mentre sono in corso di completamento le procedure per l’attivazione del reparto di Anatomia Patologica e la nomina del suo responsabile.

Nuova autoambulanza

“Il Pronto soccorso – spiega il direttore sanitario dell’ospedale di Lentini Antonino Micale – è stato dotato di una nuova autombulanza di Rianimazione ed altre due sono in fase di consegna mentre sono stati immessi in servizio ulteriori quattro autisti per rimpinguare e rendere efficiente oltre che autonomo il servizio trasporto. Il Pronto Soccorso, inoltre, è stato dotato di una apparecchiatura per la esecuzione di tamponi rapidi covid-19 con tecnica di Immunofluorescenza. Sotto il profilo della strumentazione, le sale operatorie sono state dotate di un nuovo amplificatore di brillanza, di un nuovo letto operatorio ortopedico, installato ieri, e di due videolaringoscopi mentre il reparto di Oftalmologia è stato dotato di una nuova apparecchiatura per OTC”.