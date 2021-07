Relazioni aperte o poliamore: come non confondersi tra questi concetti?

Relazioni aperte e poliamore sono due concetti che spesso si confondono. Perché? Entrambi hanno a che fare con l’istinto o la decisione di stare in una coppia non esclusiva e quindi di avere incontri sessuali con altre persone oltre al partner, ma c’è una differenza fondamentale. Vediamola insieme.

Poliamore e relazioni aperte sono la stessa cosa?

No, poliamore e relazioni aperte non sono la stessa cosa. Le coppie aperte sono composte da due partner che scelgono di comune accordo di poter avere altri partner sessuali occasionali, mentre il poliamore prevede un investimento anche romantico con diversi partner. Quindi, mentre le coppie aperte scelgono di avere relazioni extraconiugali di puro divertimento ma riservano l’impegno romantico solo al partner ufficiale, i poliamorosi vivono di “fidanzamenti multipli”, tutti ufficiali e tutti “impegnati”.

Rischi e benefici del poliamore per le coppie sposate

Le relazioni poliamorose non sono per tutti, ma chi si sente di intraprenderle potrebbe ritrovare come risultato un’atmosfera in coppia più rilassata e felice. Ecco alcuni benefici nel cercare relazioni poliamorose online:

La protezione della privacy garantita da internet consente alle coppie di dedicarsi agli incontri extraconiugali mantenendo la propria riservatezza. Lo stesso si può dire sul fronte della sicurezza personale.

Varietà come sinonimo di ricchezza: la molteplicità dei partner sessuali e non arricchisce intellettualmente sia la persona che la coppia e rivolgendosi al mezzo web è possibile incontrare molte tipologie di persone diverse lasciandosi affascinare e ispirare. Questo è possibile grazie all’ampia “comunità”, animata da una filosofia simile, che il web riesce a riunire.

Aumento della serenità e dell’autostima: le crisi e le tensioni delle coppie monogamiche non sono sconosciute alle coppie poliamorose, ma certamente la serenità e l’autostima dei loro componenti sono maggiori, si rafforzano continuamente. Ecco perché intraprendere questo tipo di incontri online è utile per le coppie in crisi: la noia e la distanza saranno bandite.

Più rispetto: i matrimoni poliamorosi sono distanti da tristi episodi quali la violenza di genere perché animati da uno spirito rispettoso e progressista. Ecco perché è fondamentale che le relazioni multiple siano un fatto accettato e condiviso. Questa decisione potrebbe riflettersi in una evoluzione della vostra relazione in senso migliorativo, portandola a un livello nuovo.

I rischi insiti nella decisione di aprire la coppia agli incontri extraconiugali online stanno principalmente nelle possibili reticenze da parte di uno dei partner della “coppia primaria”. Infatti le relazioni poliamorose, ma anche le coppie aperte, non sono per tutti. Alcune persone potrebbero non accettare questo tipo di filosofia per motivazioni psicologiche, etiche o religiose. In questo caso la coppia potrebbe sperimentare una spaccatura importante. Una volta che si è deciso di praticare la poligamia in pieno consenso, questi problemi ovviamente vanno sparendo. È importante non imporre al partner scelte che non vorrebbe prendere.

Perché confondiamo sempre questi concetti?

Noi confondiamo spesso le coppie aperte con quelle poliamorose perché prendiamo in considerazione solo il lato sessuale. Da quel punto di vista, ci sono molte somiglianze, visto che l’idea di base è poter avere molteplici partner nonostante si sia fidanzati.

Quello che dimentichiamo sempre è che oltre al lato sessuale c’è una componente emotiva e romantica che non va mai sottovalutata. La coppia aperta non è animata dall’idea di potersi innamorare di più persone: l’amore e il sesso sono due cose distinte. Invece, nella coppia che segue la filosofia poliamorosa, amore e sesso sono sempre uniti, seppure con sfumature diverse.

Sia la coppia aperta che il poliamore sono scelte interessanti e positive, quando sono condivise: tutto dipende dalla possibilità o meno di comprendere e avvicinare una certa filosofia.