Strage Via D’Amelio, Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio: “Tempi maturi per la verità”

“Nel 29esimo anniversario della strage di via D’Amelio, dove persero la vita Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta, accanto al non mai sopito dolore per l’uccisione di coraggiosi servitori della Stato, si affianca, altrettanto mai sopita, una forte sete di verità e giustizia”. Così il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio.

“Troppi i dubbi sollevati dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel cosiddetto processo Borsellino quater, a partire dai tempi e modi della preparazione ed esecuzione della strage, alle modalità di conduzione delle indagini, fino alla ‘sciagurata’ gestione del falso pentito Scarantino– dice ancora Patronaggio- Sarebbe un’ inammissibile vulnus per la vita democratica e per la credibilità delle Istituzioni di questo Paese se, alla follia stragista di Cosa Nostra, si fossero aggiunte quelle ‘menti raffinatissime’ di cui parlò, in tempi non sospetti, Giovanni Falcone”. E aggiunge: “Oggi i tempi appaiono maturi affinché con un ulteriore sforzo investigativo e giudiziario, nonché con un altrettanto non secondario sforzo della politica, si arrivi infine alla verità”. “Solo la verità infatti può placare la sete di giustizia dei parenti delle vittime e di tutti gli uomini onesti”, conclude