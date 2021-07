Carmelo Pullara: Dopo dieci anni abbiamo ottenuto l’avvio dell’iter per l’adozione della delibera da parte dell’Ente Sviluppo Agricolo così come previsto con legge regionale 10/2000

Con la convocazione di martedì 20 luglio, in Commissione speciale di monitoraggio e studio per l’applicazione delle leggi relativa l’attuazione della legge regionale 10/2000, con particolare riferimento all’applicazione al personale di ruolo dell’Ente di Sviluppo Agricolo, dopo più di dieci anni, con i colleghi componenti della predetta Commissione abbiamo ottenuto l’iter per l’adozione della delibera che avrà il primo passaggio sindacale con l’informativa.

Al fine di perseguire l’obiettivo prefissato all’applicazione dei contratti regionali del personale di ruolo dell’E.S.A. come Commissione di monitoraggio e studio delle leggi- chiarisce l’On. Pullara, in qualità di Presidente della Commissione- abbiamo richiesto che ci venga inoltrata la bozza delle delibera in questione, di conoscere il contenuto dell’informativa sindacale e quanto concordato tra l’Ente Sviluppo Agricolo e le rappresentanze sindacali proprio sul punto dell’ordine del giorno.



Risultato importante che si va ad aggiungere – afferma l’On. Pullara- a quello ottenuto nella precedente convocazione nella quale a seguito di numerose audizioni, sollecitazioni e velocizzazione burocratiche abbiamo raggiunto l’obiettivo di sbloccare l’iter relativo all’applicazione dell’art. 5, commi 11 e 12, L. r. 9 2020 che riguardava la funzionalizzazione delle imprese operanti in Sicilia che hanno avviato processi di riconversione o intendano avviare processi di produzione industriale di dispositivi di protezione individuale, tecnologie elettromedicali e materiali destinati alle esigenze sanitarie, con l’attività della Commissione parlamentare speciale all’ARS per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi, a distanza di un anno dall’applicazione della predetta legge regionale.

Nello specifico, l’IRFIS, esecutore finale del provvedimento, dopo le attività svolte da diversi rami amministrazione regionale si è prontamente attivata provvedendo a trasmettere al Dipartimento pianificazione strategica l’Avviso pubblico per i destinatari, affinché lo stesso Dipartimento provveda a richiederne la pubblicazione nella GURS del prossimo 23 luglio 2021, quale prima data utile, nonché nel richiedere il codice univoco della procedura (CUP).

