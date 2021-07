Covid, Favara e Caltabellotta dichiarate zona rossa

Due nuove “zone rosse” in Sicilia. Si tratta di Caltabellotta, dove si e’ registrato un cluster in seguito a un banchetto nuziale, e Favara: entrambi i comuni sono in provincia di Agrigento. A prevederle un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, a seguito dell’aumento considerevole di positivi al Covid. Il provvedimento, varato a seguito delle note dell’Azienda sanitaria provinciale e dei sindaci dei due Comuni, sara’ in vigore dal 22 al 29 luglio.

