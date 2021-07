Drammatico incidente nel ragusano, due giovani motociclisti morti

Drammatico incidente sulla strada provinciale 3 Al km 8 nei pressi dell’incrocio Chiaramonte, Pedalino, Mazzarrone, due i mezzi coinvolti un’autovettura Bmw e uno scooter.

Per cause in corso di accertamento l’auto e lo scooter si sono scontrate. Alla guida della Bmw un acatese di 30 anni per evitare l’impatto è andato a sbattere contro un muro di calcestruzzo. La macchina si è capovolta. Nonostante ciò non ha potuto evitare il gravissimo impatto con lo scooter. Sono morti i due motociclisti.

L’autista della automobile Bmw in stato di choc ha subito diverse ferite escoriazione ma non è in pericolo di vita.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, per i rilievi i carabinieri del nucleo radiomobile compagnia di Vittoria, per la viabilità la Polizia del commissario di Vittoria, due ambulanze del 118 una di Acate e una di Comiso, quella di Comiso per constatare il decesso dei due motociclisti mentre quella proveniente da Acate ha trasportato l’autista della Bmw all’ospedale di Vittoria.

Per ripristinare i luoghi e la pulizia stradale la ditta Sos strade concessionaria di tutte le strade del libero consorzio di Ragusa.