Lampedusa, ancora un nido di tartaruga caretta caretta

Sono 3 le nidificazioni avvenute a Lampedusa negli ultimi giorni. Il 9 Luglio a Cala Croce, il 13 Luglio a Cala Pisana e solo 2 giorni dopo, il 15 Luglio, sempre a Cala Pisana si è verificata una seconda deposizione. I nidi sono stati messi in sicurezza dal personale della Riserva Naturale Isola di Lampedusa gestita da LegambienteSicilia, che ha provveduto a recintare e segnalare il nido che resterà in incubazione per circa 60 giorni. “Tutti i visitatori sono pregati, pertanto, di prendersi cura del nido rispettando l’area recintata. In accordo con i gestori della riserva gli operatori dell’Area Marina Protetta “Isole Pelagie” sorveglieranno in modo coordinato questi nidi per raccogliere ulteriori dati utili alla conservazione di questa specie che anche quest’anno ha scelto le Pelagie”, scrive l’associazione Area Marina Protetta Isole Pelagie

