Licata, il Prof. Carità dona il Suo Archivio Privato al Fondo Librario Antico

Il prof. Calogero Carità, rinomato studioso e storico licatese, ha donato al Fondo Antico della Biblioteca Comunale “Luigi Vitali” di Licata il suo archivio privato, frutto di oltre 50 anni di attività di ricerca e studio nell’ambito del Beni Culturali della Città di Licata e della Sicilia. Un patrimonio rilevante composto da ricerche, carteggi, foto e stampe che documentano la storia, la società e la cultura di Licata dalle origini fino ai giorni nostri. La donazione andrà a costituire un fondo a lui dedicato nella sezione archivistica del Fondo Antico.

Ad annunciarlo il Sindaco Giuseppe Galanti e l’Assessore alla Cultura Violetta Callea.

<< Il Sindaco Galanti e l’intera Amministrazione comunale – è il commento dell’Assessore Callea– è lieta e onorata di accettare e custodire l’archivio privato del Prof. Calogero Carità, frutto di riconosciuta competenza e professionalità nell’ambito dei Beni Culturali in oltre 50 anni di attività di studio e di ricerca sul campo. Il prof. Carità ha sempre trasmesso il suo amore per Licata nei numerosi saggi e scritti pubblicati e nell’impegno costante e generoso profuso nella tutela, promozione e valorizzazione della “cultura” locale. Considerando l’importanza della donazione, ho dato disposizione – continua l’assessore Callea – che l’archivio donato dal prof. Carità, vada a costituire un fondo a lui dedicato all’interno della sezione archivistica del Fondo Librario Antico, arricchendo ulteriormente il vasto patrimonio culturale che il Comune mette a disposizione degli studiosi e dell’intera collettività>>.

Calogero Carità, licatese, dopo la laurea in Lettere conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo, ha insegnato italiano e latino nei licei di Verona diventando, successivamente, dirigente scolastico. Dal 1970 si occupa di storiografia, archeologia e arte, vantando in questi settori numerose pubblicazioni. Ispettore onorario ai Beni Culturali si è dedicato alla tutela del patrimonio culturale della città di Licata ottenendo dal Comune l’istituzione del Museo civico archeologico e dalla Regione numerosi interventi di restauro di opere d’arte e monumenti. Studioso di Bibliografia e Biblioteconomia ha contribuito alla riapertura della Biblioteca Comunale di Licata curandone il riordino e il catalogo dei manoscritti e delle edizioni rare e di pregio. Giornalista pubblicista dal 1974, è stato direttore del mensile locale “La Vedetta” e ha collaborato per anni con il “Giornale di Sicilia”, “La Sicilia” e vari periodici e riviste a diffusione nazionale. Per la sua intensa attività di studioso e di ricercatore, è stato premiato per la Cultura dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 1972, nel 1975, nel 1978 e nel 1983. Nel 1999 ha ricevuto, ad Agrigento, il “Premio Telamone” e nel 2006 il “Premio Sikelè”.