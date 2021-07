Cade dalle scale di casa, ferita una 50enne a Naro

Incidente domestico a Naro. Una donna, di circa 50 anni, mentre stava salendo le scale della sua abitazione in via Matteotti è inciampata ed è caduta.

A lanciare l’allarme i vicini di casa preoccupati per le condizioni fisiche della signora. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, l’ambulanza del 118 e in via precauzionale è atterrato anche l’elisoccorso; Fortunatamente nulla di grave, solo dei traumi per la narese, che è stata trasferita presso il nosocomio di Agrigento.