Campobello di Licata, le istanze sostegno per utenze

Verbale del nucleo del Comune di valutazione per l’esame delle istanze sul sostegno del pagamento delle utenze, canone di locazione dell’abitazione di residenza, farmaci per patologie gravi. Il tutto nell’ambito del fondo di emergenza covid 19. Si è riunito, presso il palazzo municipale, il nucleo per esaminare le istanze, 11 quelle pervenute.

Giovanni Blanda