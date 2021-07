Garanzie accessorie, preziose alleate per una polizza completa e vantaggiosa

L’RC, cioè la Responsabilità Civile, è l’unica polizza obbligatoria quando si assicura un veicolo. Ci sono poi le garanzie accessorie che rendono ancora più completa la copertura, ma vanno scelte con grande attenzione.

Una delle più gettonate in assoluto è l’assistenza stradale. É richiesta soprattutto dalle persone che percorrono strade extraurbane, poco illuminate e dissestate. In generale però è utile per ogni categoria di automobilista.

Per chi ha acquistato un’auto nuova, la copertura più indicata è il furto e incendio. Generalmente vengono vendute insieme, ma possono essere sottoscritte anche separatamente. L’assicurato viene risarcito anche dei danni derivanti da un eventuale tentativo di furto.

Molti non sanno che la singola RCA non copre il conducente, che di fatto risulta sprovvisto di copertura assicurativa. La polizza infortuni al conducente tutela il guidatore in caso di infortunio dopo un incidente, anche se la colpa è sua, ed è consigliata per tutte le categorie di automobilisti.

Tra le garanzie meno tradizionali, ma utilissime in determinate aree geografiche, c’è la polizza eventi naturali. Grandine, neve, tempeste, alluvioni o altri disastri naturali possono provocare danni molto seri al veicolo.

Questa polizza garantisce una copertura totale ed è consigliata per chi vive in zone particolarmente soggette ad eventi naturali di questo genere, soprattutto se non ha un garage dove custodire il veicolo.

Molti neopatentati, o comunque chi non ha grande esperienza alla guida, optano per la polizza Kasko, che copre tutti gli eventuali danni provocati dal conducente. Ha un costo piuttosto sostenuto, quindi la sua sottoscrizione va valutata con attenzione.

Queste sono le garanzie generalmente più richieste, ma ce ne sono tante altre ancora che si adattano ad ogni necessità.

In tale ottica, tra le principali assicurazioni dirette sul mercato, Genertel si distingue dai competitor non solo per la qualità, ma anche per la quantità dell’offerta. Sul sito risulta molto intuitivo sottoscrivere un’assicurazione auto, con la possibilità di scegliere tra un ventaglio ricchissimo di garanzie accessorie.

Oltre alle garanzie tradizionali, il gruppo propone una serie di soluzioni efficaci e soprattutto personalizzate, come la collisione animali selvatici, il bonus aiuto domestico, 4 zampe a bordo e tante altre ancora.

La compagnia offre un’assistenza immediata al cliente in caso di necessità, ma lo segue anche nelle fasi successive.

Per fare un esempio, non sempre gli incidenti si concludono con una stretta di mano ed un accordo pacifico, ma in alcuni casi finiscono addirittura in tribunale.

In questo caso Genertel mette a disposizione l’assistenza legale, fornendo all’assicurato una squadra di avvocati pronti a difenderlo.

Utilissimo anche il già citato bonus aiuto domestico, che garantisce una diaria giornaliera di 50 euro per assumere personale per i lavori in casa, in caso di infortunio dopo un sinistro.

Oltre ad offrire una copertura economica, queste polizze rappresentano per l’assicurato un investimento sul futuro e sulla serenità della sua famiglia.