Porto Empedocle, un’opera nel cuore del centro storico per celebrare Camilleri

A due anni dalla scomparsa di Andrea Camilleri a Porto Empedocle ieri sera si è svolta “Genius Loci” l’iniziativa ideata dall’associazione “Mariterra” per celebrare lo scrittore.

In occasione di questo importante anniversario, grazie alla collaborazione del comune di Porto Empedocle e all’associazione “ArcheoClub Agrigento – I luoghi di Empedocle” è stato presentato un nuovo intervento di riqualificazione urbana nel centro storico di Porto Empedocle.

L’idea iniziale è di Salvatore Ciaramitaro, empedoclino trapiantato a Sanremo ma cresciuto in vicolo Alaimo, una viuzza parallela alla via Roma, che sarà il fulcro dell’evento di recupero e decoro dopo decenni di degrado. Ciaramitaro, insieme al pittore di origini empedocline Giacomo Mannisi e alla regista Anna Blangetti, hanno dato vita ad una collaborazione straordinaria, terminata nella realizzazione di un’opera pittorica di grandi dimensioni raffigurante alcuni tra i maggiori autori della letteratura siciliana : Pirandello, Sciascia e, appunto, Camilleri.

L’opera, donata così alla cittadinanza empedoclina e ai turisti che arriveranno nella cittadina marinara, è stata collocata sulle mura del vicolo, arricchito, grazie al progetto, da installazioni artistiche che verranno realizzate per l’occasione e da altre che si aggiungeranno nei prossimi mesi.

L’intento dell’associazione è ancora una volta quello di valorizzare l’importanza e la bellezza del centro storico, abbandonato da troppi anni, che reclama attenzione e fruibilità. Inoltre, come suggerisce il titolo, la manifestazione vuole essere un invito alla riscoperta di autori-simbolo che sono “Genio dei nostri luoghi” e al patrimonio culturale che la loro letteratura ci ha lasciato.