Siculiana, il 25 luglio la proiezione del film documentario “A Black Jesus” del regista Luca Lucchesi

Dopo essere stato presentato ai più prestigiosi festival internazionali del cinema, “A Black Jesus”, il film documentario del regista Luca Lucchesi prodotto da Wim Wenders, a Siculiana dove è ambientata la sua storia. “A Black Jesus” sarà proiettato il 25 luglio alle ore 21:00 in piazza Umberto I. Il regista Luca Lucchesi presenterà il film insieme ai suoi protagonisti. Tra di loro anche Edward Zorobah, il giovane migrante ghanese che dal 2018 al 2019 è stato ospite del centro di accoglienza di Villa Sikania e la cui storia, compreso il suo desiderio di prendere parte alla processione del Cristo nero venerato da secoli nel paese in provincia di Agrigento, è al centro della vicenda narrata nel documentario. “A Black Jesus” offre una prospettiva nuova e uno sguardo non giudicante sui temi della migrazione e dell’accoglienza in Europa.

loading..