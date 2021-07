A Sciacca il WWF premia i bimbi sub di Santo Tirnetta

Si è concluso il corso di bio-snorkeling organizzato dall’ASD Sciacca Full Immersion, dalla Lega Navale di Sciacca, con il supporto del comitato Renella Beach e del WWF Sicilia Area Mediterranea ODV.

Ambiente, natura, biodiversità, non solo semplice pratica sportiva subacquea, tutt’altro, i ragazzi partecipanti hanno ricevuto informazioni e indicazioni sulle principali emergenze ambientali e sulle pratiche da adottare.

Per questo il Presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea ODV, Giuseppe Mazzotta, accompagnato dal responsabile di Sciacca Fabio Mazzotta, ha voluto premiare l’impegno per l’attività di sensibilizzazione al rispetto del mare e dell’ambiente, strettamente connesse alla campagna #GenerAzioneMare del WWF per la salvaguardia dei nostri territori, definiti “Beni Preziosi” nelle azioni locali.

A tutti i ragazzi partecipanti è stato rilasciato un braccialetto del Progetto Tartarughe, un Attestato di ringraziamento e, su indicazione dei responsabili del corso, sono stati consegnati alcuni kit per Mission Plastic Free, quest’anno in partenariato con Calzedonia, e poi magliette del Life EuroTurtles, cappellini e tanta contentezza, sì, contentezza di stare insieme per crescere e costruire un futuro in armonia con la natura.

Un grazie infinito va, oltre che a Santo Tirnetta, ai suoi collaboratori Antonio Tammaro, Domenico Vernagallo, Antonella Tirnetta e ai ragazzi che hanno partecipato, primo fra i quali Cristian e poi Edoardo, Enrico, Clara, Vincenzo, Eleonora, Giuseppe, Gabriele, Giuseppe Domenico, Matilde, Piero, Giuseppe, Francesco, Virginia, Antonio, Vincenzo, Giovanni, Diletta, David e, Federica, Alessia, Adele, Giuseppe, Serena Maria, Antonino, Diego.