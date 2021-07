Assemblea del circolo PD a Naro sugli avvisi bonari per l’acqua per uso irriguo

Grande partecipazione di semplici cittadini e agricoltori eri sera a Naro. All’assemblea organizzata dal Circolo del PD che aveva come “tema” centrale gli avvisi bonari inviati da parte del CONSORZIO IRRIGUO AG 3 per il pagamento del cosiddetto”beneficio irriguo” anno 2016,i produttori hanno risposto in modo massiccio.Presenti i massimi sindacati di categoria, il direttore Alessandro Vita per la Confagricoltura, Raffaele Migliore per la Cia e Ignazio Gibiino per la Coldiretti. Oltre la necessità di fermare questi avvisi bonari,tutti hanno concordato che oramai è indispensabile portare a termine la RIFORMA dei Consorzi non prima però di averli liberati da ingenti debiti che di fatto gli impediscono di funzionare bene e che è condizione imprescindibile per cessare l’era COMMISSARIALE e dare finalmente la gestione dei Consorzi in mano agli agricoltori.Erano presenti donne e tecnici,tra questi il dott.agr.Paolo Pachino che oltre a sottolineare che la tassa del “ beneficio irriguo “ è ingiusta e anticostituzionale non ha escluso la possibilità di accedere ad una vera e propria CLASS ACTION a sostegno della lotta contro questi avvisi bonari ingiusti e anticostituzionali.Simone di Paola( segretario provinciale del PD) ha detto che oggi più che mai il suo partito deve tornare a scendere in mezzo alle persone per carpirne meglio I bisogni e cercare di risolverli.Concetto ribadito anche dall’ON. MICHELE CATANZARO ( vice presidente della terza commissione attività produttive all ‘ARS) che ha ricordato tutto il suo impegno messo in campo a sostegno degli agricoltori e si è impegnato a portare avanti le giuste richieste avanzate dai produttori!

