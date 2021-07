Campobello di Licata, Spettacolo teatrale del 9° Fratelli di Scena

Terzo spettacolo nell’ambito del 9° “Fratelli di Scena – Premio Carmelo Graci” , in programma stasera (venerdì 23 luglio), a Campobello di Licata, alle ore 21, presso la Valle della Divina Commedia. Andrà in scena la compagnia teatrale Meda di San Cataldo (Caltanissetta) con la commedia brillante “Vento di scirocco”. Il festival regionale teatrale è tornato in scena dopo due anni di inattività forzata, a causa del covid 19.

Giovanni Blanda