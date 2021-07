Green Pass, dal 5 agosto per ristoranti e bar al chiuso: discoteche non aprono

Green Pass, obbligatorio dal 5 agosto per ristoranti e bar al chiuso.

Il green pass sara’ necessario per i bar e i ristoranti al chiuso ma anche per palestre, cinema e teatri (con alcune eccezioni). Inoltre per andare allo stadio (non e’ stata decisa la capacita’) e ad altri eventi. Le discoteche rimarranno chiuse. Sono le principali decisioni che sono state prese in Consiglio dei ministri con il premier Mario Draghi.

“Il green pass non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche”. Lo ha spiegato il presidente del Consiglio Mario Draghi, parlando in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Con i vecchi parametri, ha sottolineato, molte regioni passerebbero di nuovo in zona gialla, invece così restano in zona bianca. L’estate e’ gia’ serena e vogliamo che rimanga tale. Il Green pass e’ una misura con i quali i cittadini possono continuare a svolgere attivita’ con la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose. E’ una misura che da’ serenita’, non che toglie serenita'”, ha concluso il premier Draghi.

Per la classificazione delle fasce di colore varranno soprattutto le percentuali dei posti letti occupati e la soglia dell’occupazione delle terapie intensive.

Con l’occupazione del 10% delle terapie intensive una regione passera’ in fascia gialla. La soglia prevista per le ospedalizzazioni sara’ quella del 15%. Per passare in arancione le terapie intensive dovranno essere occupate al 20% e ci dovra’ essere una soglia di ospedalizzazione al 30% (30 e e 40% per entrare in zona rossa). Con il green pass si abbrevia a 7 giorni (Italia viva punta a eliminarla) la quarantena breve: ovvero se un vaccinato entra in contatto con un positivo e ha il certificato verde dovra’ stare in isolamento un tempo minore.

“Vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinarsi: questa è la strada principale se vogliamo metterci alle spalle la stagione più difficile che abbiamo affrontato”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza, in conferenza stampa al termine del Cdm.

Durante la riunione si e’ discusso anche della possibilita’ di tamponi gratis per gli under 18. Lo stato di emergenza varra’ Per i criteri di utilizzo del green pass riguardo al lavoro, alla scuola e ai trasporti se ne discutera’ la prossima settimana. Ma sui trasporti, secondo quanto si apprende, la decisione dovrebbe avvenire a settembre. Soddisfazione dalle forze politiche della maggioranza.