Madre chiede aiuto ai carabinieri dopo furiosa lite col figlio

Spaventata dalla reazione del figlio dopo un litigio avvenuto in casa ha trovato il coraggio di recarsi dai carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento chiedere aiuto. E’ successo nel centro storico della Città dei Templi dove una madre si è rifugiata in Caserma in seguito alle minacce e urla che il proprio figlio le aveva rivolto poco prima.

Alla base della furiosa lite ci sarebbe stata la richiesta di soldi avanzata dal ragazzo. La donna, che ha anche accusato un malore, ha deciso comunque di non denunciare il figlio.