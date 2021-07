Minaccia la moglie, aveva in casa spade e una katana: denunciato 47enne

Minaccia la moglie di morte e i poliziotti lo trovano in possesso di tre spade e una katana. Gli agenti delle Volanti della questura di Caltanissetta hanno denunciato un 47enne nisseno disoccupato per minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Ieri sera l’equipaggio di una volante e’ intervenuto in un’abitazione privata dove era in corso una lite tra due coniugi.

I poliziotti hanno identificato i due al culmine dell’ennesima lite, con il marito in procinto di abbandonare l’abitazione. Dopo che l’uomo si e’ allontanato, la moglie ha ricevuto una telefonata da parte del marito il quale, dopo averla insultata, l’ha minacciata testualmente: “Se ti becco fuori di casa, ti ammazzo; ti uccido con la mia katana”. Gli agenti, che hanno udito la comunicazione telefonica, hanno raggiunto l’uomo sottoponendolo a perquisizione personale e sequestrandogli tre spade e una katana che lo stesso possedeva tra i suoi effetti personali. Le armi sono state sottoposte a sequestro penale e l’uomo, condotto in questura, e’ stato denunciato in stato di liberta’.