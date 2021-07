Morto dopo essere stato investito dal consuocero: accertamenti su furgone

l pubblico ministero Paola Vetro, ha disposto accertamenti su un Fiat Doblò, nell’ambito della vicenda della morte di Vincenzo Lauricella, meccanico canicattinese, deceduto nei giorni scorsi per i gravi traumi subiti dopo essere stato preso a bastonate e investito con un furgone dal consuocero.

La vicenda risale allo scorso 30 maggio quando in via Libia – nel centro abitato di Canicattì – il meccanico fu prima colpito più volte con un bastone di 140cm e, poco dopo, investito in pieno dal furgone guidato da La Lomia. Salva, grazie al genitore che ha fatto praticamente da scudo, la figlia, anche lei inizialmente bersaglio del furgone condotto dal suocero.

Luigi La Lomia, pensionato 75enne, è adesso accusato di omicidio volontario.

Gli accertamenti sul mezzo verranno eseguiti subito dopo l’incarico che verrà affidato lunedì prossimo all’ing. Venero Torrisi.