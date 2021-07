Naro, sabato la presentazione del libro “ Mistero a Aix-Les Bains” di Pascal Schembri

Sabato 24 luglio, a Naro, nell’atrio dell”ex collegio dei Gesuiti, sarà presentato il libro di Pascal Schembri dal titolo ” Mistero a Aix-Les Bains “. Il romanzo sarà presentato dalla poetessa ed animatrice culturale Serenella Bianchini, dopo il saluto del sindaco on. Maria Grazia Brandara e dell’Assessore Lillo Burgio. L’evento si svolgerà nella scenografia naturale del colonnato dell’ ex collegio dei Gesuiti, al quale si accede dallo storico portale di via Dante.

loading..