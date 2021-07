Spiaggia Isola dei Conigli, il numero dei visitatori giornalieri sarà raddoppiato

Gli accessi alla spiaggia dell’Isola dei Conigli a Lampedusa raddoppieranno. Presto. La notizia arriva al termine di una riunione che si è tenuta alla presidenza della Regione Siciliana alla quale hanno partecipato l’assessore regionale al Territorio ed Ambiente Toto Cordaro, il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello, il direttore della riserva naturale Isola di Lampedusa Angelo Dimarca (Legambiente), il direttore generale dell’assessorato al Territorio e Ambiente Giuseppe Battaglia ed il responsabile dell’autorità di bacino del distretto idrogeografico Sicilia Francesco Greco.

Nel corso della riunione richiesta dal sindaco Martello, si è discusso in particolare delle distanze da mantenere tra i visitatori per esigenze legate alle regole Covid, della normativa vigente in materia di dissesto idrogeologico e del provvedimento recentemente adottato dalla Riserva Naturale isola di Lampedusa, che gestisce il sito. Il provvedimento vigente limita l’accesso alla spiaggia a 340 persone al mattino, ed a 340 nel pomeriggio con ingressi prenotati.

Il numero passerà a 680 visitatori a turno

“Dopo un approfondito confronto tra tutte le parti presenti alla riunione – dice Martello – è stato deciso che il numero di visitatori che ogni giorno potranno accedere alla spiaggia sarà raddoppiato: passerà dunque a 680 persone la mattina e 680 nel pomeriggio. Sono soddisfatto per questo risultato, che coniuga le esigenze di sicurezza con la vocazione turistica della nostra isola. In questo modo circa 1.400 persone al giorno potranno avere accesso alla spiaggia dell’Isola dei Conigli, conosciuta come ‘una delle spiagge più belle del mondo’. Ringrazio l’assessore Cordaro – aggiunge – per l’attenzione che ha dimostrato rispetto a questa vicenda e per aver convocato in tempi rapidi la riunione”