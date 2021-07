Università, ad Agrigento arrivano Scienze Motorie e Scienze della Formazione

L’Universita’ degli Studi di Palermo presenta la nuova offerta formativa per l’anno accademico 2021/2022 con quindici nuovi corsi di laurea sui 160 totali e puntando sulle sedi decentrate per offrire un servizio sempre piu’ ampio, competitivo e in linea con le richieste del territorio.

Nella splendida cornice di Palazzo Steri, il rettore Fabrizio Micari ha illustrato alla stampa le principali novita’ per il prossimo anno. Si conferma l’ampliamento dei corsi di studi, che negli ultimi anni sono passati da poco piu’ di 130 agli attuali 160. In tal senso, spiccano le quindici novita’. Due di queste a Trapani, con Ingegneria delle tecnologie per il mare e Infermieristica, due ad Agrigento con Scienze della formazione primaria e Scienze delle attivita’ motorie e sportive