Amministrative, Angelo Casà annuncia la candidatura a sindaco di Favara

Angelo Casà, annuncia la sua candidatura a sindaco di Favara con una lista denominata “Civica per Favara”. Dopo Salvatore Montaperto e Giuseppe Infurna, Casà sarebbe il terzo ad annunciare ufficialmente la propria candidatura a sindaco della città dell’agnello pasquale.

“Mi candido a Sindaco per amore dei favaresi che per me non sono né sudditi né schiavi, scrive Casà in una nota. No assoluto ai candidati degli Onorevoli, che organizzano i voti dei sudditi favaresi per continuare a danneggiare Favara. I cittadini, dice, non si accontentano più di chi denuncia problemi. Vogliono un robusto taglio dei tributi locali e soluzioni da chi ha capacità di trovarle. Favara ha bisogno di figure di alto livello che siano espressione della volontà popolare. Favara – continua – non può subire più candidati sindaco con atti di arrogante imperio e imposizioni autoritarie degli Onorevoli solo nella prospettiva che siano i loro portatori di voti alle prossime elezioni regionali, anche se FAVARA MUORE. Mi affido all’intelligenza del voto dei favaresi che ha bisogno di uscire fuori dai partiti. Favara ha infinite potenzialità inespresse: un cambiamento non è soltanto giusto, ma è necessario.Mi dispiace molto – conclude il futuro candidato a sindaco della città dell’agnello pasquale – che qualche amico si sia prestato a tale gioco per continuare a rovinare Favara.”