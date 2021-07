Area dog a Canicattì, approvate le linee guida

E’ stata approvata la deliberazione di G.M. n. 121 con la quale si prende atto dell’istituzione dell’area attrezzata per lo sgambamento dei cani in Via dei Bancari e si approvano le Linee Guida per il relativo accesso.

Le Linee Guida constano di 9 articoli che definiscono le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva del possessore/conduttore.

Possono accedervi solo i cani debitamente vaccinati, regolarmente iscritti all’anagrafe canina della regione di residenza, pertanto in possesso di microchip mentre è vietato l’accesso a quelli che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o che comunque si siano dimostrati aggressivi o pericolosi, ai cani affetti da patologie contagiose, ai cani femmina in periodo riproduttivo (calore), ai cani maschi, particolarmente eccitabili, che molestino ripetutamente altri cani.

L’accesso contemporaneo all’area è consentito a un massimo di 2 (due) cani; qualora nell’area di sgambamento vi siano 2 (due) utenti e all’esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all’interno non deve superare i 30 minuti.

Per le violazioni delle norme descritte nelle Linee Guida, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

“Siamo soddisfatti di questo ulteriore risultato che dona alla Città uno spazio dedicato ai nostri amici a quattro zampe. Siamo fiduciosi che la nostra Comunità saprà farne buon uso dimostrando di amare e saper custodire la cosa pubblica” l’assessore all’Ambiente, Umberto Palermo.

Si potrà consultare l’atto nella sua interezza sul sito del Comune di Canicattì all’indirizzo webwww.comune.canicatti.ag.it