Donna si sente male dopo il vaccino, in ospedale, “sta bene, era solo ansiosa”

Ha giocato un brutto scherzo l’ansia ad una donna che, poco dopo essersi sottoposta al vaccino nel centro di Carlentini, nel Siracusano, ha avvertito un malore.

E’ stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini ma secondo fonti mediche le sue condizioni sarebbero buone. Secondo una prima ricostruzione, la donna si sarebbe presentata nella sede della Protezione civile, dove si somministrano le dosi, abbastanza preoccupata ed avrebbe manifestato la sua ansia.

“Era ansiosa”

Avrebbero provato a calmarla e fatto ciò le sarebbe stato inoculato il vaccino ma durante i 15 minuti di attesa avrebbe mostrato insofferenza ed è stata soccorsa. Per precauzione, è stata accompagnata in ospedale dove è stata messa in osservazione ma non ci sarebbero problemi per la sua salute.