Girgenti Acque, chiusa maxi inchiesta: 50 indagati

La Procura di Agrigento – con il pool di magistrati coordinati dal procuratore Luigi Patronaggio, dall’aggiunto Salvatore Vella e composto dai sostituti Paola Vetro, Sara Varazi e Antonella Pandolfi – ha chiuso le indagini su Girgenti Acque denominata “Waterloo”. Sono 50 in totale gli indagati: otto sono le persone sottoposte a fermo nelle scorse settimane (rimesse in libertà dal Tribunale del Riesame) più altre quarantadue. I reati contestati, a vario titolo, sono associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione, frode in pubbliche forniture, furto, ricettazione, reati tributari, societari e in materia ambientale ed altro.

