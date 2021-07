Licata, accoltellò condomina morosa: condannata 43enne

Il gup del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha disposto la condanna ad un anno e dieci mesi nei confronti diuna 43enne ex amministratore di condominio a Licata, accusata di aver colpito con un fendente una donna del palazzo poiché morosa nell’utenza idrica. La pena inflitta considera le attenuanti del caso e lo sconto di un terzo per via del rito abbreviato.

La vicenda risale alla scorsa estate quando scoppiò una discussione in un condominio di Licata e la 43enne, amministratrice del palazzo, entrò in contatto con un’altra donna. Quest’ultima, risultata morosa, fu ferita all’addome con un coltello. L’imputata ha sempre dichiarato di aver agito per legittima difesa. L’inchiesta è stata coordinata dal sostituto procuratore Gloria Andreoli. L’imputata è difesa dagli avvocati Salvatore Manganello e Alberto Caffarello.