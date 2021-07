Musica ad alto volume e balli di gruppo: sanzionato bar

La polizia municipale di Cattolica Eraclea ha sanzionato un bar del centro storico perché ieri sera avrebbe messo musica ad alto volume oltre l’orario consentito e organizzato balli di gruppo davanti al locale.

In particolare, secondo la ricostruzione della polizia municipale, sarebbe stato violato l’articolo 69 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Per tale violazione la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 258 euro a 1.549 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.