Scuola: l’importanza delle competenze informatiche e digitali

La rivoluzione digitale ha avuto incidenza su ogni ambito della vita umana: dalla quotidianità fatta di relazioni e problemi pratici, fino ai lavori amministrativi, didattici e della comunicazione. Il mutamento è in atto da anni ma il Covid-19 ha evidenziato in modo maggiore l’importanza e le possibilità di utilizzo dei dispositivi digitali e della tecnologia informatica in ogni tipo di ambito.

Soprattutto la Scuola è stato il settore che più di ogni altro ha saputo usare gli strumenti per continuare la propria missione educativa.

Non è un caso che il possesso di competenze informatiche e digitali sia diventato fondamentale per la classe docente.

I professionisti della formazione hanno pensato a percorsi didattici innovativi per dotare i docenti e gli aspiranti docenti delle competenze adatte.

I percorsi didattici per docenti: le certificazioni informatiche

Accademia, leader del settore della formazione, ha ideato per i docenti e gli aspiranti docenti dei programmi specifici usando una didattica interamente online.

La scelta permette di apprendere competenze e di verificarne in modo immediato la funzionalità grazie all’uso di una piattaforma didattica sempre attiva.

Le certificazioni informatiche forniscono da un lato skill necessarie nell’ambito dell’ ICT (information and communications technology) e del Coding, dall’altro offrono al docente gli strumenti per utilizzare a fini didattici i dispositivi digitali come la Lim e il Tablet.

Formarsi per lavorare, ente che può vantare collaborazioni con i maggiori professionisti del settore educativo, propone ai docenti l’esperienza e la professionalità consolidata nel tempo delle certificazioni Eipass.

Il docente ha la possibilità di investire sulla propria formazione scegliendo uno dei corsi più completi e vantaggiosi: Eipass 7 Moduli User.

Una certificazione che è un vero e proprio passaporto per l’ambito scolastico in particolare e per ogni tipo di settore lavorativo privato e pubblico in generale.

Sembra chiaro che il possesso di una competenza informatica e digitale sia ancora di più necessaria oggi, per poter essere al passo con il tempo e per non farsi trovare impreparati dalle trasformazioni sociali.