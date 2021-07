Viaggi in Sicilia, luoghi e posti da non perdere: la guida

Il 2021 è contraddistinto ancora una volta dalle vacanze nel segno del Made in Italy. I vacanzieri preferiscono rimanere nel Bel Paese rilassandosi sulle nostre spiagge, esplorando i borghi storici d’Italia, andando alla scoperta di riserve naturali e percorsi di montagna. Tutto nel nostro meraviglioso Paese che ci invidiano e che spesso conosciamo veramente poco.

Le regioni italiane attirano dunque come una calamita ma, in pole position, c’è la Sicilia tra le mete più gettonate. Il suo territorio così vasto e unico nello stesso tempo perché attraversato da così tanti luoghi diversi tra loro riesce ad attrarre e realizzare i desideri dei turisti più diversi.

Dal mare cristallino alle spiagge da sogno, tra calette e resort che costituiscono uno dei massimi attrattori, alla natura incontaminata, alle città d’arte, alla storia, fino alla tradizione gastronomica che riesce a catturare i palati di tutto il mondo, anche quelli più sopraffini.

Insomma i motivi sono mille e uno per scegliere la principale isola italiana per la stagione calda e non solo come meta per le vacanze. Le alternative per organizzare dei viaggi in Sicilia sono tantissime e spesso c’è veramente l’imbarazzo della scelta.

Ecco perché conviene farsi aiutare da un esperto del settore che in base alle esigenze e alle preferenze del viaggiatore sa consigliare o costruire da zero l’alternativa migliore. Si tratta di Tramundi, il tour operator online specializzato nei viaggi di gruppo che ha stilato per tutti i vacanzieri una serie di destinazioni must visit per assaggiare, in ogni itinerario, un pezzettino della Sicilia più autentica.

Dal “Viaggio della Meravigghia” che ti porta in alcune delle mete cult dell’isola: da Palermo a Noto, passando per Agrigento, Modica, Ragusa fino a Catania per un condensato di incanto che lascia a bocca aperta, fino ai vari tour in barca nelle splendide isole: dalle Egadi in crociera o in barca a vela fino alle Eolie. Come? In catamarano, in ciacco o in barca. Ognuno può scegliere il mezzo che preferisce con la certezza di non essere mai lasciato solo.

E per chi cerca un condensato di questa isola magica non può che scegliere il “Tour della Sicilia”. Dall’Etna alla via del Sale per ammirare il fascino unico di così tanti paesaggi diversi e gustare, nello stesso tempo, tutte le tipicità gastronomiche: cannoli, arancine e cassate! E poi ancora tanti altri itinerari per scoprire la costa orientale e quella occidentale, praticare sport e lavorare anche in smart-working.