A fuoco escavatore a Favara: indagano i Carabinieri

L’incendio di probabile matrice dolosa, sul quale stanno indagando i Carabinieri della Tenenza di Favara, si è sviluppato all’interno della cabina di un escavatore impegnato in via dello Sport nei lavori di movimento terra per la costruzione di un capannone.

L’escavatore era posteggiato, assieme ad altri mezzi, nell’apprezzamento di terreno nei pressi dello stadio Bruccoleri di Favara dove la ditta sta eseguendo dei lavori. L’incendio intorno alle 4 di mattina si è sviluppato all’interno della cabina di manovra, sul posto i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i Carabinieri della Tenenza di Favara che hanno iniziato le indagini, dai primi rilievi sembra che sia da escludere l’accidentalità e che il fuoco è di natura dolorosa.