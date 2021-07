Infrastrutture, Cancelleri: “100giorni per bretella bypass Caltanissetta”

“La realizzazione della bretella permettera’ di ripristinare il transito originario e eliminera’ le interruzioni da e per l’autostrada A19 e Agrigento, evitando l’attraversamento del centro abitato di Caltanissetta. Entro 100 giorni la bretella provvisoria sara’ pronta e i lavori non ostacoleranno i cantieri del resto dell’infrastruttura. Continuano infatti i lavori di costruzione dei bypass in galleria, i lavori per i pozzi di fondazione per il nuovo Viadotto Sangiuliano e a settembre sara’ completata la demolizione dei viadotti Salso e San Giuliano vecchio, avra’ cosi’ inizio la fase di ricostruzione delle nuove opere”. Lo ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture e alla Mobilita’ Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, oggi a Caltanissetta, insieme con Anas e con il commissario straordinario Raffaele Celia e il direttore dei lavori Carlo Damiani, per presentare il progetto della bretella provvisoria di collegamento tra il nuovo Viadotto San Filippo Neri e l’esistente strada statale 640 in corrispondenza della galleria Sant’Elia.

Cancelleri ha sottolineato come il completamento dell’intera opera “sia stata e continua ad essere una priorita’ negli impegni dei governi di cui il nisseno Cancelleri ha fatto parte e fa parte”. Presenti i sindaci di Caltanissetta e di Agrigento, Roberto Gambino e Franco Micciche’.