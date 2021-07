Maltrattamenti in famiglia, 46enne in carcere

I carabinieri della Stazione di Augusta hanno arrestato una 46enne di Augusta, condannata per una serie di maltrattamenti in famiglia commessi dai primi mesi del 2017 sino a giugno 2018. La donna, destinataria di un ordine di esecuzione pena emesso dalla procura della Repubblica di Siracusa, e’ stata condotta nel carcere di Agrigento, per scontare circa due anni e mezzo di reclusione.

loading..